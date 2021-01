AM Ana Maria da Silva

(crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu, nesta quarta-feira (28/1), uma colisão envolvendo dois caminhões e um carro de passeio. O acidente aconteceu próximo à fábrica de cimento Tocantins, na Fercal, às 18h10, e deixou quatro vítimas.

Segundo a corporação, os veículos envolvidos foram um caminhão VW, de cor branca, carregado com sacos de cimento. O condutor, Fabiano Alvino Varelo não se feriu. O outro, foi um Ford Cargo azul, conduzido por Milton Pereira de Souza, que foi transportado para o Hospital de Base (HBDF) com edema e escoriações na face e nos membros superiores, mas consciente, orientado e estável. O veículo dele estava cheio de areia.

Outro homem, identificado como Ismael Cardoso de Sousa Silva conduzia um Fiat Siena, de cor preta, e não se feriu. Porém, Benedita da Silva, 60 anos, uma das passageiras do veículo, foi transportada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). De acordo com o CBMDF, ela apresentava sinais de traumatismo cranioencefálico (TCE), escalpelamento frontal de crânio e fratura no braço direito. No momento do socorro ela estava consciente, desorientada e instável.

A outra passageira do veículo de passeio, Edna Alves Dias, 44, foi socorrida com suspeita de traumatismo craniano, corte no braço esquerdo e na cabeça. A quarta ocupante do Fiat, Juscelina da Costa Sousa, foi transportada pelo Samu, sem informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com testemunhas, o condutor de um dos caminhões bateu no Siena, depois com o outro caminhão. O local ficou aos cuidados do Departamento de Estrada e Rodagem do DF (DER-DF).