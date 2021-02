Vacinas: MP e Tribunal de Justiça do DF cobram medidas de segurança para idosos

RD Ricardo Daehn

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde-DF)

Dada a largada para a vacinação de idosos com mais de 80 anos contra a covid-19, a partir desta segunda-feira (1º/2), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pediu mais detalhes sobre esse processo à Secretaria de Saúde (SES-DF). A instituição apresentou sugestões, por meio de ofício enviado neste domingo (31/1), e cobrou que não haja aglomerações nesta etapa da imunização.

A importância do distanciamento social como barreira para a disseminação do novo coronavírus e a vulnerabilidade dos idosos são motivos de preocupação do MPDFT. Além de pedir que haja ampliação do número de postos de atendimento, o Ministério Público sugeriu avaliação técnica da pasta, para haja adoção de esquema drive-thru. Neste domingo (31/1), interlocutores da pasta informaram ao Correio que esse modelo funcionará a partir de terça-feira (2/2), inicialmente, no Parque da Cidade e no Pontão do Lago Sul.

Os promotores e o procurador que assinaram o documento sugeriram, ainda, a criação de sites ou o uso de aplicativos para agendamento da vacinação. Além de alertar para a urgente necessidade de medidas que evitem aglomerações, em um cenário que prevê 42,3 mil pessoas com mais de 80 anos atendidas, os integrantes do MP demonstraram preocupação com a possibilidade de grande circulação nas 36 unidades de atendimento.

A instituição deu prazo de dois dias para que a Secretaria de Saúde apresente informações sobre as providências tomadas para evitar filas e superlotação. São questionadas, ainda, iniciativas para garantir que os idosos não aguardem debaixo de sol ou de chuva, nem tenham de percorrer grandes distâncias para se vacinar.

A Central Judicial do Idoso (CJI) também enviou ofício à SES-DF, demonstrando preocupação com aglomerações e formação de filas. O órgão, vinculado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), alerta para o risco dessas operações com idosos e exigiu, neste domingo (31/1), que a Secretaria de Saúde adote medidas efetivas para facilitar o fluxo de vacinação.

A CJI indicou alternativas como o sistema drive-thru e a possibilidade de agendamento das vacinas. A central aguarda manifestação oficial da Secretaria de Saúde sobre as medidas.