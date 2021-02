MPDFT recebe reclamações de atrasos e aglomerações durante vacinação de idosos

SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

A força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) de combate à pandemia recebeu reclamações de aglomerações, filas e atrasos durante a vacinação contra a covid-19 de idosos acima de 80 anos, que teve início nesta segunda-feira (1º/2), no Distrito Federal. Relatos, vídeos e fotos foram encaminhados ao órgão.

O MP avalia os materiais recebidos, mas, segundo o procurador da força-tarefa, José Eduardo Sabo Paes, há espaço para melhoras no atendimento ao público prioritário. “Recebemos relatos de pontos em Taguatinga, Plano Piloto e Lago Sul. Estamos apurando a informação, mas há espaço para melhorias.”

“O poder público deve melhorar, cada vez mais, o atendimento, pois esta campanha é diferenciada, e toda a atenção deve ser redobrada para o atendimento desta população que precisa da vacina”, completmentou Sabo.

No domingo (31/1), o MPDFT enviou um ofício à Secretaria de Saúde requisitando medidas para que os idosos não fiquem nas chuvas ou no sol. Até o momento, a pasta não respondeu aos questionamentos do órgão. O prazo termina nesta terça-feira (2/2).