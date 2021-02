PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Nesta quinta-feira (4/2), as doses da vacina contra a covid-19 chegaram com mais de 30 minutos de atraso na unidade básica de saúde nº 2 do Cruzeiro Velho (UBS 2). Somente por volta das 8h30 uma caminhonete entrou no estacionamento escoltada por carros da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O imunizante acabou na quarta (3/2) antes das 17h. Os idosos foram orientados a voltar para casa ou esperar o reabastecimento.

O morador do Cruzeiro Novo, Sebastião Cairos de Andrade, 81 anos, reclamou da demora para receber a a dose do imunizante. "É uma esperança resolver o problema do novo coronavírus, que está essa pandemia terrível. É ter fé que ela vai valer a pena. Mas demoraram muito para entregar as doses aqui", criticou.

Ainda preocupado com a crise sanitária, o idoso aconselha a população a seguir as medidas de segurança contra a disseminação do vírus. "Vou continuar usando a máscara até ver se posso tirar. As pessoas tem que continuar fazendo o distanciamento social", complementa.

Janette Braga Coelho, 80 anos, veio do Sudoeste para receber a primeira dose da vacina na unidade de saúde do Cruzeiro Velho.

Ela conta que chegou às 7h50 e foi surpreendida com a informação de que não havia o imunizante na unidade. "Acho que essa vacina deveria estar aqui antes do posto abrir", ressaltou. "Mas já é um luz no fim do túnel, porque antes a gente estava com expectativa nenhuma. Eu mesma só fico em casa, onde minha filha cuida de mim como se eu fosse um bebê", acrescenta.

Primeira vacinada na unidade, Firmina Barbosa, 80 anos, comemorou a aplicação da primeira dose do imunizante produzido pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca.

"Fico muito feliz (em ser vacinada). Dou graças a Deus porque eu estava precisando. Tanto que vim cedinho, às 6h30, para esperar na fila. Agora é seguir no isolamento social", conclui.