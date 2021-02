Operação Carnaval 2021 começa em rodovias que cortam o DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa, nesta sexta-feira (12/2), a Operação Carnaval 2021, que dura até o fim da festividade, em 17 de fevereiro. O trabalho dos policiais será feito nas rodovias que cortam o Distrito Federal. A operação faz parte da Operação Rodovida, que acontece desde 2011 entre as festas de fim de ano e o período de folia.

Apesar da pandemia, há expectativa de aumento do fluxo rodoviário, considerando o ponto facultativo no DF. A PRF informa que as fiscalizações serão intensificadas nos horários de maior movimentação de veículos e nos pontos com altos índices de acidentes.

Para a segurança das vias, o objetivo é combater as infrações que mais causam acidentes graves, como ultrapassagens indevidas, falta de atenção e ingestão de bebida alcoólica.

Orientações



A Polícia Rodoviária Federal aconselha os motoristas a verificarem as condições do carro antes de viajar. O proprietário do automóvel deve conferir se a manutenção está em dia, principalmente os itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização.

A viagem deve ser planejada de modo que o condutor não dirija por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para conduzir o veículo. Deve haver planejamento para abastecimento e alimentação também.

De acordo com a PRF, o veículo só pode levar até a capacidade máxima de passageiros permitida pelo manual. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente.

As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e machucar os ocupantes do carro.

Os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade máxima estabelecida para a via. Sobre as ultrapassagens, devem realizar a manobra somente em locais permitidos, quando houver tempo e distância para concluir a manobra sem colocar o trânsito em risco. “Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais”, diz a corporação.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Além do Distrito Federal, o feriado ficou mantido em Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e Maceió (AL). No Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, os governos estaduais decidiram pelo cancelamento do feriado, para evitar comemorações de carnaval, aglomerações, festas clandestinas e aumento do fluxo de turistas nas cidades.



*Com informações da PRF