Residências do DF com coleta seletiva adequada ultrapassam 50%

Mais de 50% das pessoas e condomínios que participaram da campanha Cartão Verde receberam o adesivo que certifica a separação correta do lixo. A iniciativa do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) tem o objetivo de conscientizar e avaliar se moradores de casas e condomínios fazem a coleta seletiva da maneira correta. Confira abaixo como fazer a separação do lixo.

O programa – que já passou por Águas Claras, Asa Norte, Ceilândia, Gama, Noroeste, Recanto das Emas, Sudoeste e Taguatinga – chega à quinta etapa na próxima quarta-feira (17/2) em Taguatinga, Guará e Sobradinho.

Nos três últimos meses de 2020, foram aplicados 4.226 cartões – desses, 2.171 verdes (51,4%), 1.210 amarelos e 845 vermelhos, que podem levar à aplicação de multa (veja mais abaixo). Entre março e julho, devido à pandemia de covid-19, a coleta seletiva do SLU ficou suspensa.

Certificação

As regiões que participam das etapas da campanha Cartão Verde são escolhidas pelo SLU com base em critérios técnicos de qualidade da coleta seletiva. Cada fase dura quatro semanas. Na primeira, equipes de orientação do órgão visitam residências e condomínios nas regiões escolhidas para informar sobre a campanha.

Nas três semanas seguintes, os garis da coleta seletiva entram em ação. Eles avaliam se o conteúdo dos sacos de lixo é predominantemente de recicláveis ou se os materiais estão misturados com orgânicos. Assim, os coletores aplicam os cartões de acordo com o que observam. O verde é quando a separação está bem-feita, enquanto o cartão amarelo assinala que o lixo está um pouco misturado. O vermelho, por sua vez, sinaliza que a separação correta não está sendo praticada.

Os garis analisam a qualidade da coleta seletiva uma vez por semana e aplicam os três cartões (um para cada semana da campanha). Após as três semanas, quem receber o cartão vermelho por três vezes será notificado pelo DF Legal, que estipula um prazo para correção. Se persistir o erro, o morador ou o condomínio podem ser multados em até R$ 2 mil.

Coleta seletiva

Separar os resíduos recicláveis é uma questão de hábito. Devem-se utilizar dois sacos: um para recicláveis e outro para orgânicos e rejeitos. No primeiro, de preferência da cor verde ou azul, são colocados papel, papelão, plástico, isopor e metal.

No outro, de preferência preto ou cinza, para o material orgânico e rejeitos, vão os restos de comida, borra de café, fralda descartável, papéis gordurosos e lixo de banheiro.

Condomínios residenciais devem depositar seus resíduos em contêineres nas cores verde, para coleta seletiva, e cinza, para coleta convencional.

Tão importante quanto separar é entregar os recicláveis para a coleta no dia certo, conforme calendário disponível no site do SLU.