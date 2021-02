AM Ana Maria da Silva

(crédito: Thais Miranda / Zoológico de Brasília)

Nascido do Zoológico de Brasília, o filhotinho macho de anta já tem nome: Pepino. A escolha se deu a partir de votação popular nas redes sociais, com a participação de 3.265 pessoas. O nascimento do bichinho renova as esperanças de reverter a situação de ameaça de extinção da espécie, além de contribuir na educação ambiental e conscientização de crianças e adolescentes que visitam o Zoo.

Ao contrário do que pode sugerir o nome, Pepino não é problema – é solução. O novo morador do Zoo nasceu no dia 18 de janeiro, e é filho do Melão e da Melancia, duas antas que chegaram órfãs ao DF e se reproduziram em cativeiro. “Esses indivíduos atingiram a maturidade e, com todos os cuidados que tivemos, conseguiram se reproduzir em uma tentativa recente”, comemora o biólogo Filipe Reis, diretor de Mamíferos do Zoo.

Os filhotes de anta nascem pintados, mas as manchas começam a desaparecer a partir dos quatro meses. Ao completar um ano de vida, o filhote já está com a cobertura padrão na cor cinza. As listas são uma estratégia de defesa, segundo Filipe Reis. “Essa é uma forma deles se camuflarem. Quando a mãe sai para se alimentar, o filhote fica no meio da vegetação e, assim, é mais difícil de ser visto por possíveis predadores”, afirma.

Os bebês são cuidados exclusivamente pela mãe. Pepino já teve o contato do pai Melão, mas é a mãe Melancia que se vira nos cuidados com a cria. Se deixar, os visitantes podem, inclusive, flagrar os cuidados maternos no recinto das antas, já que a nova família está por lá. Até o momento, os técnicos do Zoo não precisaram intervir porque tudo corre bem. “O que fazemos é um acompanhamento clínico e uma pesagem semanal para garantir que ele está tendo o alimento que precisa para crescer”, explica o biólogo.

No item alimentação, Pepino está evoluindo bem. Por enquanto, ainda está consumindo somente o leite materno, mas brevemente vai passar a consumir folhagens. “A anta é um animal herbívoro, que se alimenta de folhas, raízes, galhos, sementes e, por isso, ela é considerada também uma dispersora de sementes”, atesta o diretor de Mamíferos do Zoo.

Extinção

A anta é o maior mamífero brasileiro. O animal é o maior responsável pela disseminação de sementes na floresta, sendo conhecido como o jardineiro da floresta. A espécie é praticamente encontrada em todo o Brasil, sendo que em algumas regiões ela é considerada extinta. Na Mata Atlântica, a anta tem status de criticamente ameaçada, que é o nível mais grave antes da extinção. “Esse filhote vai poder contribuir para a conservação da espécie no zoológico”, atesta Filipe Reis.