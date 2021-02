Vacina: Drive-thrus serão instalados no Gama e em Santa Maria nesta segunda

CB Correio Braziliense

A Secretaria de Saúde (SES-DF) vai abrir, a partir desta segunda-feira (22/2), mais dois pontos de vacinação contra a covid-19 no modelo drive-thru, na Região de Saúde Sul, no Gama e em Santa Maria. Os postos serão instalados no estacionamento do Estádio Bezerrão e na Administração Regional de Santa Maria. Os dois novos pontos de vacinação vão reforçar o processo de aplicação da segunda dose, iniciado no dia 8 de fevereiro. No total serão 13 postos de vacinação por drive-thru no Distrito Federal.

Na quinta-feira (18/2), a Secretaria de Saúde lançou portal para agendamento da segunda dose da vacina CoronaVac, a fim de evitar longas filas e aglomerações. O site também possibilita o agendamento da vacinação para pacientes acamados.

Nos pontos de vacinação drive-thru, além das doses disponíveis para o agendamento, continua a aplicação da primeira dose em idosos a partir de 79 anos. Também estão sendo vacinados pacientes em home care, assistidos pela SES-DF, de alta complexidade, com suporte de ventilação mecânica; e pacientes do Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar (Nrad) internados em casa e acompanhados pelas equipes do Nrad da SES-DF.

Pessoas em home care privado e idosos com 79 anos ou mais acamados podem se cadastrar pelo TeleCovid para agendar a vacinação em casa, por meio dos números 190, 193 e 199.

Mais doses

A SES-DF recebeu a informação de que receberá menos doses de vacinas contra a covid-19 do que o esperado. O envio da remessa está previsto para terça-feira (23/2), e o anúncio ocorreu após reunião com representantes do Ministério da Saúde, na sexta-feira (19/2). A expectativa era de contar com 100 mil doses da CoronaVac, mas o novo quantitativo só será informado na segunda-feira (22/2). No entanto, a secretaria informou que não recebeu relatório com confirmação do caso.

Até o momento, o DF já recebeu 162.560 doses da vacina CoronaVac — produzida pelo Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac —, e 41,5 mil doses da vacina Covishield — desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca. Cerca de 5% do total de imunizantes recebidos são reservados tecnicamente para repor eventuais perdas.