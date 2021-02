Morador de condomínio às margens do Lago Paranoá é atacado por capivara

CM Cibele Moreira

Um morador do condomínio Life Resort, localizado no Setor de Hotéis de Turismo Norte (SHTN), foi atacado por capivara na manhã deste domingo (21/2). Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital com ferimentos na perna, na mão, nádegas e virilha.

De acordo com outro residente do condomínio, que confirmou o ocorrido, a vítima estava encostada no pier fazendo exercícios no Lago Paranoá, com as pernas dentro d'água, quando o animal atacou. "É comum a aparição de capivaras no condomínio. Tem dias que no gramado perto do deck ficam 20 a 30 capivaras. É um perigo, imagine se fosse uma criança", destacou o morador, que preferiu não se identificar.

Após o incidente, uma placa foi colocada na entrada de acesso ao deck alertando aos moradores sobre possíveis ataques de capivara no lago.

De acordo com o síndico do Life Resort, Renato Rincon, o morador de 40 anos que foi ferido está bem e em casa. "Ele levou 40 pontos no corpo e precisou tomar vacinas antirrábica e antitetânica", informou Rincon. Segundo o síndico, o incidente ocorreu por volta das 7h40. "As capivaras geralmente aparecem por aqui a noite ou pela manhã cedo, mas geralmente elas só ficam na orla ou no gramado. Procuramos o Batalhão Ambiental que nos informou que esse ataque é incomum, é possível que ela estivesse com filhote perto ou prenha e se sentiu ameaçada", explicou Renato Rincon.

Para ele, esse incidente preocupa. "Isso nunca tinha acontecido, sou síndico do condomínio há 11 anos e não tinha visto nada parecido. No ano passado, procuramos o GDF — por meio da ouvidoria — para falar sobre o aumento de capivara. Cheguei a ver 50 capivaras de uma vez no gramado. A resposta que tivemos foi que elas estão no habitat natural e que devemos evitar contato", conta.

A preocupação é ainda maior pelo número de crianças, pets e idosos que andam pelo local onde ocorreu o ataque. Após o ocorrido, Rincon irá abrir um novo chamado na ouvidoria do Governo do Distrito Federal (GDF) para relatar o incidente.