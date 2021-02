Resumo do Dia: Acompanhe as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

Vacinação dos idosos acima de 75 anos pode ter início nesta quinta - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)



Vacinas - O DF deve receber 11 mil doses de CoronaVac e 25 mil da AstraZeneca esta semana. A sinalização feita pelo Ministério da Saúde aos gestores do DF ainda pode sofrer alterações. Durante a manhã desta quarta (24/2), o DF recebeu 25,5 mil doses da AstraZeneca. Com as novas doses, a vacinação de idosos acima de 75 pode começar na quinta.

Lockdown - O combate à crise sanitária reforçou a relação de dependência entre DF e Entorno. Com relação próxima entre DF e cidades vizinhas, prefeitos de municípios goianos propõem lockdown em conjunto, mas governador Ibaneis Rocha descarta a ideia.





Hospitais - O governador Ibaneis Rocha cobrou de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, a abertura de leitos de UTI no Entorno. O governador do Distrito Federal também comentou que não pretende comprar vacina direto, apesar da autorização do Supremo Tribunal Federal. No DF, a ocupação de leitos públicos de UTI no DF chegou a 93% nesta quarta (24/2). Entre os leitos na rede particular, a ocupação é de 85%.