Vacina: Ponto de vacinação extra em Ceilândia não exige agendamento

CB Correio Braziliense

Na Praça dos Direitos é possível se vacinar sem agendamento - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Por meio da ação itinerante Sua Vida Vale Muito, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), mais idosos do grupo prioritário, a partir de 76 anos, vão poder receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. A imunização ocorre nesta sexta-feira (26/2), até às 17h, na QNN 13, na Praça dos Direitos, em Ceilândia.

O Distrito Federal recebeu, na quarta-feira (24/2), mais 25 mil doses da vacina AstraZeneca e poderá dar continuidade ao Plano Nacional de Imunização. A parceria da Secretaria de Saúde com a Sejus contribui para agilizar a fila de espera e possibilitar, com mais um ponto de vacinação, a imunização nas comunidades, além dos postos de saúde e drive-thrus.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, enfatiza que a segurança, cuidado e agilidade vão ser mantidos, do mesmo modo que as demais edições do Programa Sua Vida Vale Muito, que já vacinou mais de 220 idosos.

“Estamos trabalhando de forma contínua e em parceria com o GDF para que todos do grupo prioritário possam se sentir seguros ao serem vacinados. A Sejus reforça o compromisso com os cidadãos em todas as ações e neste momento delicado, em virtude da pandemia, nosso objetivo maior é, sem dúvida, manter os protocolos de segurança contra a covid-19 para que a vacinação alcance o maior número de pessoas de forma eficaz e segura”, disse

É recomendado para quem for tomar a vacina que esteja munido de documento de identificação com foto, cartão de vacinação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Estrutura e Logística

Quadra coberta para proteger das mudanças climáticas, cadeiras disponibilizadas com distanciamento, rampas de acesso, cadeiras de rodas para auxiliar os idosos na locomoção, medição de temperatura, álcool gel e líquido vão estar disponíveis para manter a segurança de todos.

A agilidade no atendimento será garantida com o apoio dos voluntários cadastrados no site do voluntariado e dos servidores da Sejus, além de servidores da Secretaria de Saúde que vão aplicar as vacinas.

*Com informações da Secretaria de Saúde