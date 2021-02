Faixa da Ponte JK ficará interditada para obras de manutenção

PM Pedro Marra

Detran-DF divulgou imagem aérea do local onde haverá a intervenção - (crédito: Detran-DF/Reprodução/Twitter)

Após pedido da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), uma das faixas da Ponte JK ficará interditada na segunda-feira (1º/3). O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou, que o bloqueio será necessário para a realização de obras de manutenção.

A partir das 15h, um trecho da faixa da direita no sentido Lago Sul ficará interditado. O bloqueio segue até as 6h de terça-feira (2/3). Para seguir caminho, os motoristas poderão trafegar normalmente pelas duas outras pistas de rolamento da via.

Intervenções na estrutura são comuns, principalmente para reparos nas juntas de dilatação da ponte. O restante da via não terá bloqueios neste fim de semana.