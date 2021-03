Empresários pedem que distritais derrubem o decreto do lockdown

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Durante a manifestação desta segunda-feira (1º/3) contra o lockdown no Distrito Federal, representantes do movimento #lockdwonnodfnao pediam que a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) derrube o decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB) que paralisou parte das atividades na capital. De acordo com a deputada distrital Julia Lucy (Novo), presente na manifestação de domingo (28/2) e de hoje, o pedido será apresentado na sessão da Casa desta terça-feira (2/3).

“Eu mesma vou apresentar. Estou aqui por mais mobilização de leitos, mas acredito que a maioria do setor está sendo punido por causa de uma minoria que não cumpriu as medidas sanitárias antes do lockdown”, disse Lucy.

O empresário Leonardo Resende, 41, afirmou que o movimento #lockdownnodfnao visa cobrar formas de combate à pandemia, sem interferência na economia. “Não tem como passarmos mais um ano em casa e sem trabalhar. Para combater a pandemia, precisamos de leitos de uti e vacinas”, considerou.

Por volta das 11h, representantes do movimento foram ao Palácio do Buriti para se reunirem com o governador Ibaneis Rocha (MDB)