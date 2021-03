GDF liberou R$ 1,6 milhão para produtor rural em 2020

LP Luana Patriolino

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural (FDR), programa de crédito do Governo do Distrito Federal destinado aos produtores do campo, liberou mais de R$ 1,6 milhão para 16 projetos do setor no ano passado. Segundo a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri), que faz a gestão do investimento, a expectativa é de autorizar R$ 6 milhões a 30 propostas em 2021.

Com acompanhamento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), são oferecidos empréstimos para os produtores de até R$ 200 mil – a depender da atividade –, com juros que variam de 2,25% a 3% ao ano. Segundo a Seagri, o prazo para o pagamento pode chegar a 10 anos, e a periodicidade da quitação da dívida (mensal, semestral ou anual), varia de acordo com a necessidade do produtor.

O fundo é alimentado por retornos de créditos feitos em anos anteriores. As operações ficam a cargo do Banco de Brasília (BRB). Atualmente, são mais de 200 projetos ativos pelo FDR.

Como participar

Para ter acesso a alguma das linhas do Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural é preciso ter um projeto, que pode ser elaborado com apoio da Emater-DF. Também é preciso apresentar documentação da terra, documentos pessoais, certidões negativas, consulta Serasa e requerimento.