Distrital Martins Machado é diagnosticado pela segunda vez com covid-19

EH Edis Henrique Peres

Martins Machado, deputado distrital pelo Republicanos - (crédito: arquivo pessoal)

O distrital Martins Machado (Republicanos) recebeu, nessa quarta-feira (3/3), o diagnóstico de que foi infectado novamente pelo novo coronavírus. O parlamentar conta que, desta vez, sente dores no corpo, na cabeça e febre. O primeiro resultado positivo para a covid-19 do distrital saiu em julho, quando a mulher dele contraiu a doença.

"Na terça-feira (2/3), não me senti bem e fiz alguns exames. Entre eles, o da covid-19. Mesmo tomando todos os cuidados, testei positivo novamente", relata. "Estou isolado, mas, diferentemente da primeira vez, estou com dor no corpo, dor de cabeça e febre. Realmente, não podemos menosprezar esse vírus. Neste momento que vivemos, é importantíssimo redobrar os cuidados", ressalta.

Antes de obter o diagnóstico, Martins Machado se afastou dos trabalhos e das votações na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), no dia em que não se sentiu bem. Além dele, o deputado Fernando Fernandes (Pros) foi diagnosticado com a covid-19 recentemente e está em fase de recuperação, afastado das atividades na Casa.

Na CLDF, nove deputados testaram positivo para a doença. A lista inclui o presidente da Casa, Rafael Prudente (MDB); o vice-presidente, Rodrigo Delmasso (Republicanos); Cláudio Abrantes (PDT); Eduardo Pedrosa (PTC); Jaqueline Silva (PTB); Daniel Donizet (PL); Hermeto (MDB); Leandro Grass (Rede); e Iolando Almeida (PSC).