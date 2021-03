EPNB: Vídeo mostra perseguição e captura de suspeito pela PM

CB Correio Braziliense

O motorista abandonou o veículo após colidir com o meio-fio na Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras. Ele tentou fugir a pé, mas foi abordado pelos policiais - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta quarta-feira (3/3), um suspeito de cometer roubos e furtos no Plano Piloto e em Valparaíso (GO). Os policiais do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) filmaram a perseguição e o momento da captura. Ele era procurado desde o início do ano, após não retornar do saidão de Natal. Assista ao vídeo da ocorrência abaixo.

De acordo com a polícia, a vítima desta quarta (3/3) foi ameaçada com uma arma e teve o carro, dois celulares e o anel de casamento levados. O crime foi em uma escola em Valparaíso, por volta de 13h.

O suspeito então foi visto na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) dirigindo o carro da vítima. Nas imagens, é possível ver que o motorista abandonou o veículo após colidir com o meio-fio na Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras. Ele tentou fugir a pé, mas foi abordado pelos policiais.

À PM, o homem afirmou que estava levando o carro roubado para uma boca de fumo em Ceilândia.

Os policiais relataram que o foragido apresentou uma identidade falsa, com CPF de 12 dígitos. Ao checar a verdadeira identidade do abordado, a polícia constatou o mandado de prisão em aberto.

Registros

Segundo a PM, o homem havia sido filmado roubando um veículo em 27 de fevereiro, na 410 Sul. O suspeito também foi reconhecido por dois roubos a comércio em Valparaíso, em janeiro e fevereiro.

A corporação destacou a ampla divulgação do suspeito feita pelos moradores da Asa Sul em redes sociais. As imagens, segundo os policiais, ajudaram na identificação do sujeito.

O homem foi encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi reconhecido por quatro vítimas.