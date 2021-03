Resumo do Dia: Veja como a pandemia foi notícia no DF

CB Correio Braziliense

Em uma carreata em Ceilândia, manifestantes pediram o fim do lockdown - (crédito: CB /DA Press / Marcelo Ferreira)

Lockdown - Manifestantes fizeram carreata em Ceilândia para protestar contra o lockdown. Famílias de presos também fizeram protesto por volta de visitas na Papuda: diante do aumento de casos e lotação de hospitais, a juíza da Vara de Execuções Penais decidiu suspender os encontros de parentes e advogados com os presos. O GDF vai interditar estabelecimentos que descumpram normas do decreto que impõe medidas restritivas de combate à covid-19.

Aulas - O governador Ibaneis Rocha (MDB) liberou funcionamento de escolas particulares e academias a partir de segunda-feira (8/3). A decisão, segundo do Sinproep, coloca alunos e professores em perigo. Em nota, o sindicato considerou que, neste momento, cumprir o lockdown é necessário. Já a associação de pais e alunos comemorou a decisão.

Pesquisa - Projeto da UnB desenvolveu uma máscara que inativa o coronavírus. A pesquisa está em teste clínico e tem resultados previstos para abril.