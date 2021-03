Polícia Civil prende homem em flagrante por violência doméstica

CB Correio Braziliense

(crédito: Kleber/CB/D.A Press)

Na manhã desta sexta-feira (5/3), policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) prenderam, em flagrante, um homem de 38 anos por injúria e ameaça à companheira, uma mulher de 25 anos de idade. A ação fez parte de nova fase da Operação Skadi, batizada em homenagem a uma deusa escandinava que personifica força, coragem e resistência.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima relatou que ela e o filho de 3 anos vieram do Piauí para o DF há oito meses para morar com o suspeito. Com a convivência, a vítima descobriu que o homem era usuário de drogas, além de ter se mostrado uma pessoa possessiva, ciumenta e agressiva.

O suspeito ameaçava e injuriava a mulher e seu filho constantemente e, em uma das vezes, agrediu a companheira também fisicamente. A vítima contou aos policiais que, em uma das ameaças, o homem afirmou que os corpos dela e do filho caberiam perfeitamente dentro do freezer que ele tinha em casa.

Após informar o histórico de violência aos policiais de plantão, a vítima disse que, horas antes, o autor, imaginando que a vítima o estivesse traindo com a esposa de um amigo dele, teria injuriado e ameaçado a mulher de morte novamente. Ao sair para trabalhar, ele teria levado o aparelho de telefone celular da vítima para evitar que ela informasse os fatos à polícia.

A vítima relatou que o homem possuía uma arma de fogo e que temia que ele concretizasse as ameaças. Ela pediu que os policiais a acompanhasse até a residência do casal para retirar seus pertences.

Os policiais foram com a vítima até sua casa, com a sua permissão, realizaram busca no local para procurar a arma de fogo do autor. O objeto não foi localizado, mas os agentes encontraram, no interior de uma pochete, R$ 9.930. A mulher disse que o valor pertencia ao suspeito e era referente a pagamentos de dívidas. O dinheiro foi apreendido.

Ao final da busca, o autor chegou em casa e recebeu voz de prisão, sendo conduzido à 35ª DP. Ele foi autuado em flagrante delito pelos crimes de injúria e ameaça em situação de violência doméstica, estando sujeito a pena de um ano de prisão.

A mulher saiu de casa. Ela pediu medidas protetivas e foi conduzida pelos policiais para a casa de uma amiga, na qual permanecerá em segurança. O autor ainda será investigado pelos crime de usura (emprestar dinheiro a juros) e lavagem de dinheiro, que somam 12 anos de prisão.

A fiança foi fixada em R$ 10 mil e o suspeito foi solto após pagar o valor.