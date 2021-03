Vídeo: homens rendem funcionários e assaltam comércio em Taguatinga

LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução)

Policiais da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) divulgaram um vídeo em que homens armados assaltam uma loja de ferragens, em Taguatinga. O crime teria acontecido no dia 6 de fevereiro e até agora ninguém foi preso (veja vídeo).

De acordo com o material cedido pelos investigadores do caso, dois indivíduos, até o momento não identificados, com uma faca e um revólver, invadem a loja e prendem os colaboradores da empresa dentro de uma sala. Ao total, eles levaram R$ 17 mil e celulares das vítimas. Os policiais pedem ajuda da população para encontrar os suspeitos.



Segundo a polícia, os autores têm as seguintes características:

Suspeito que estava com a pistola: homem pardo, magro, trajava calça jeans, de moletom preto com cinza (escrito Hocks) e cabelo baixo;

Suspeito que estava com uma faca: homem mais velho (grisalho), estava de camiseta preta com estampa na frente, óculos escuro e calça jeans.

Quem tiver informações sobre os homens que aparecem no vídeo pode entrar em contato com a 17ª Delegacia de Polícia, sob condição de sigilo absoluto.