Força-tarefa do GDF vistoria quase 13 mil comércios e interdita 29

Pela Operação Toque de Recolher, a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), juntamente com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), realizou 12.847 vistorias a estabelecimentos comerciais do DF, na noite de quarta-feira (10/3). Desse total, 431 lojas foram abordadas, 12 multadas e 29 interditadas por descumprirem a determinação de fechamento, em respeito ao decreto de medidas restritivas, impostas pelo GDF.

A ação da força-tarefa, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP), contou com dezesseis equipes por turno, separadas das 8h às 13h, 13h às 18h e das 20h e às 4h. Vale lembrar que o decreto do governo local suspende a circulação de pessoas – exceto situações permitidas como deslocamento para hospitais – no período de 22h às 5h. Não houve aplicação de multas por descumprimento do Decreto nº 41.874. Os locais foram definidos a partir da orientação da DF Legal, baseadas em pontos com maior aglomeração.

Entre as forças de segurança que participaram da ação, estão as polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF), Departamento de Trânsito (Detran) e Corpo de Bombeiros (CBMDF) –, as secretarias DF Legal, de Mobilidade (Semob), de Agricultura (Seagri) e de Economia (Seec), além da Vigilância Sanitária, do Brasília Ambiental, Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF).

Aglomerações

Na fiscalização de aglomerações nas vias do DF, foram retirados 165 ambulantes e feita a vistoria em 670 quiosques. Desses, 46 foram abordados. A região com maior número de abordagens foi Ceilândia, com 13% do total, seguido por Planaltina com 11%. A região que compreende Guará I e II, SCIA, Estrutural e SIA ficou com 10% do total.

A PMDF montou pontos de bloqueio em Samambaia, Park Way, Lago Sul, Planaltina e Estrutural. Ao final da operação, os policiais haviam abordado 325 veículos. Nenhuma intercorrência em relação ao decreto foi registrada. Na Estrutural, um condutor parou antes do ponto de bloqueio. Sem habilitação e com veículo não licenciado, foram aplicadas medidas administrativas e o veículo foi removido ao depósito.

“Estamos orientando a população sobre a necessidade do respeito às medida estabelecidas. Até as 23h, verificamos muitas pessoas retornando às residências, mas após esse horário as ruas ficaram praticamente vazias. Chamamos atenção para os condutores não dirigirem sob efeito de álcool, o que é essencial para evitar acidentes principalmente neste período, por conta da alta demanda que os hospitais estão recebendo. Estaremos ainda mais atentos a essa questão a partir desta quinta-feira (11/3)”, ressalta o comandante do Policiamento de Trânsito da PMDF, coronel Edvã de Oliveira.













A PCDF fez rondas em diferentes regiões, por meio das delegacias de área. Os policiais abordaram 410 pessoas e 94 veículos. Com 26 viaturas e 120 militares, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) realizou operações no Núcleo Bandeirante, Asa Sul, Recanto das Emas, São Sebastião, SOF Ceilândia, Águas Claras, Candangolândia, Taguatinga, Lago Norte, Gama, Asa Norte, Vila Planalto, Santa Maria, Planaltina, Riacho Fundo, Brasília, Sudoeste, Brazlândia, Samambaia e Taguatinga. Foi necessário fazer a orientação a um quiosque, no Núcleo Bandeirante, mas não houve a necessidade de intervenção policial.

O Detran-DF, por sua vez, atuou em patrulhamentos com abordagens no Guará I, Guará II, Ceilândia e Santa Maria. Ao todo, foram 214 abordagens, 11 flagrantes de alcoolemia, três inabilitados e sete condutores com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Dez veículos removidos ao depósito.



