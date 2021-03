DF deve abrir 60 leitos de UTI para covid-19 nesta semana, diz secretário

PM Pedro Marra

(crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, afirmou, em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (15/3), no Palácio do Buriti, que a rede pública hospitalar deve receber mais 60 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para tratamento de pacientes com covid-19.

"Ontem, abrimos 40 leitos de UTI para covid-19 em Santa Maria. Nesta semana, teremos mais 10 em Santa Maria, 20 no Hospital de Base, e estamos estudando mais 30 no [Hospital Regional do] Gama. Além desses, da rede pública, temos a contratação de 28 leitos da rede privada, vindos de três hospitais: Hospital Home (Asa Sul), Hospital Daher (Lago Sul) e Hospital Ana Nery (Taguatinga)”, confirmou ao Correio.

Segundo Okumoto, devido ao grande número de pacientes internados nos hospitais privados, a Secretaria de Saúde "busca alternativas nos espaços vazios na nossa rede de saúde privada para que a gente possa ampliar os leitos de UTI para atender a nossa população”.

Ocupação dos leitos

De acordo com a última atualização feita pela SES-DF, às 14h10 desta segunda, a rede pública hospitalar do Distrito Federal está com uma ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal para tratamento da doença em 95,10%. Desses, 17 leitos de UTI para covid-19 estão vagos e 24 bloqueados ou à espera de liberação. Do total de 371 leitos em todos os hospitais, 330 estão ocupados. Quando se trata somente de leito adulto, a taxa de ocupação fica em 97,57% na rede pública.

Nos hospitais privados do DF, 90,33% dos leitos estão ocupados. Do total de 365 leitos de UTI para covid-19, 329 estão ocupados, 36 encontram-se vagos e apenas um está bloqueado.