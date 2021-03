Resumo do Dia: Confira como anda o avanço da pandemia no DF

CB Correio Braziliense

Idosos de 72 e 73 anos começaram a ser vacinados nesta quinta - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Vacina - Idosos com 72 e 73 anos começaram ser vacinados no DF nesta quinta graças a nova remessa de imunizantes. Filas marcaram primeiro dia de vacinação dessa faixa etária. O DF deve receber mais 70 mil doses na próxima semana, segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB). Deputados distritais querem assinar um manifesto pedindo ao governador a compra direta de vacinas. O documento está sendo preparado pelo presidente da Câmara Legislativa do DF, Rafael Prudente, para ser assinado pelos 24 parlamentares. Eles discutiram também a possibilidade de vacinação prioritária para policiais e bombeiros no DF. A vacinação de dentistas pode começar na próxima semana.

Aglomerações - As aglomerações e eventos clandestinos são os vilões do combate à pandemia no DF. As reuniões e as festas clandestinas continuam sendo um desafio no enfrentamento à covid-19. Dados mostram que os jovens estão sendo os mais infectados pela doença e lotam as UTIs.

Ajuda - A pandemia comprometeu a situação de asilos do DF e as instituições pedem socorro

por causa da falta de recursos e produtos básicos que chegavam por meio de doações.

Hospitais - Nesta quinta-feira (18/3), havia 320 pacientes graves à espera de um leito de UTI no DF. A taxa de ocupação chegou a 97,55% nas primeiras horas da manhã. Médicos e enfermeiros fizeram uma súplica para que a sociedade colabore no combate à doença em uma campanha que inclui a gravação de vídeos com o pedido: "Fiquem em casa!". Crianças com suspeita de infecção devem ser levadas ao Hmib: a unidade recebeu um reforço de 20 novos pediatras temporários.

Lockdown - Ibaneis Rocha espera reabrir o comércio na próxima semana. O governador diz que, se a taxa de transmissão continuar baixando, ele pode determinar a reabertura dos comércios. O presidente do Sindivarejista pediu antecipação do fim do lockdown no DF. Há um ano, o DF vivia o primeiro lockdown da pandemia: nesta quinta-feira (18/3), a publicação do decreto que estabeleceu o primeiro lockdown do Distrito Federal completa um ano.