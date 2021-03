Novo decreto estabelece normas específicas para atividades religiosas no DF

LC Lis Cappi

As medidas estipuladas no decreto que trata do retorno às atividades não essenciais, publicado nesta sexta-feira (19/3) pelo Governo do Distrito Federal (GDF), também incluem regras e recomendações para rituais religiosos. Esse setor não sofreu restrições durante o período de agravamento da crise sanitária, mas, agora, tem orientações específicas.

O documento recomenda que rituais religiosos evitem aglomerações e que ocorram por meio de encontros virtuais. O governo pede para que se dê preferência a aconselhamentos individuais, ao invés de reuniões com um grande número de pessoas. Eventos como missas, cultos e celebrações mantidos presencialmente deverão garantir o respeito às normas sanitárias.

No caso de ações em estacionamentos de igrejas ou templos, os carros dos fiéis deverão manter distância mínima de 2 metros entre cada veículo. Todos os participantes deverão usar máscaras e só poderão acompanhar se tiverem temperatura inferior a 37,8°C. A medição deverá ocorrer antes do início das atividades religiosas.

