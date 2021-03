Covid-19: OPAS está intermediando negociações da compra direta de vacinas

SS Samara Schwingel

As negociações são para compras no futuro, já que nenhum fabricante tem vacinas para entregar no momento - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 1/2/21)

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) está intermediando as negociações de compra direta do Governo do Distrito Federal com os laboratórios que produzem vacinas contra a covid19. Segundo fontes ouvidas pelo Correio, a única exceção é a União Química, que produz a Sputnik V, cuja fábrica o governador Ibaneis Rocha (MDB) já visitou.

Ibaneis anunciou, na manhã desta segunda-feira (22/3), que há meses o GDF negocia a compra direta de imunizantes para complementar o quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde. Apesar disso, as negociações não são para uma aquisição imediata, já que nenhum fornecedor tem doses para entregar. As tratativas seriam uma precaução para o futuro.

Mesmo assim, o chefe do Executivo Local afirmou, nas redes sociais, que pretende vacinar todo o grupo prioritário até o final de abril deste ano.