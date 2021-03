Em um dia, 24 estabelecimentos são interditados por descumprirem decreto

CB Correio Braziliense

(crédito: SSP-DF/André Feitosa)

A fiscalização sobre a circulação de pessoas entre as 22h e as 5h, restrita por decreto governamental, continua sendo fiscalizada por forças-tarefas do Governo do Distrito Federal (GDF). Cinquenta novos agentes foram incorporados às operações para reforçar as ações do toque de recolher nos últimos dias. Ontem (22), foram aplicadas 11 multas e 24 estabelecimentos, interditados por descumprirem o decreto.

Além disso, as delegacias especializadas da Polícia Civil começaram a participar da força-tarefa. As abordagens são integradas, principalmente, por fiscais da DF Legal e policiais militares. Outras ações ainda contam com o auxílio do Detran e do Corpo de Bombeiros.

Os profissionais também vistoriam o funcionamento de estabelecimentos comerciais com atividades suspensas durante a pandemia, independentemente do horário estabelecido. A fiscalização montou pontos de bloqueio para abordar os condutores de veículos que estavam circulando em horário proibido. Na última segunda-feira (22), mais de 400 motoristas foram abordados.

No último final de semana, entre sexta-feira (19) e domingo (21), foram realizadas 1.193 abordagens em comércios e 85 estabelecimentos interditados.

O toque de recolher faz parte das medidas implementadas para conter a disseminação da covid-19. De acordo com o GDF, todas as regiões administrativas são supervisionadas pelas equipes.