Leitos de UTI adulto para covid-19 estão com 99% de ocupação na rede privada

A rede hospitalar privada do Distrito Federal está com 99% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adultos ocupados. A informação foi atualizada às 19h10, desta quarta-feira (24/3), pelo portal InfoSaúde, do GDF. São quatro leitos para adultos livres, de um total de 425. Outros cinco estão bloqueados e dois são leitos pediátricos, um deles ocupado.

Na rede pública, a taxa de ocupação de leitos adulto para pacientes com a covid-19 está em 92,1%. Somando os leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal, a porcentagem encontra-se em 91,1%.

Do total de 584 leitos, 494 estão ocupados por pacientes com a doença, 48 estão vagos, 24 aguardam liberação e 18 estão bloqueados. Somente entre os leitos de UTI pediátricos, a taxa de ocupação está em 70% na rede hospitalar pública.

Nesta quarta-feira (24/3), mais de 6 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina no Distrito Federal, totalizando 234,5 mil cidadãos imunizados nesta pandemia da covid-19. Da segunda dose, 556 foram vacinadas na data de hoje, o que resulta em mais de 70 mil pessoas.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) recebeu, até esta quarta, mais de 333 mil doses da CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório SinoVac. Em relação à vacina CovidShield — desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca —, são 67,2 mil doses. No total, a pasta recebeu mais de 402 mil doses nesta pandemia.