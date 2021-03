Vídeo mostra momento em que vítima reage a assalto e mata suspeito em Planaltina

DD Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução)

Câmeras do circuito interno de segurança flagraram o momento em que Iago Santos Silva, 19 anos, foi baleado e morto, após tentar roubar uma caminhonete no posto de combustível Luzas (assista abaixo). O crime ocorreu na Quadra 58 do Setor Tradicional de Planaltina, na manhã desta quinta-feira (25/3).

Na filmagem, Iago aparece perto da caminhonete, observa o carro e, ao perceber que não havia ninguém no banco do motorista, abre a porta e entra no automóvel. O condutor, que estava calibrando os pneus, nota a ação do criminoso, pega a arma na cintura e atira contra o jovem.

Policiais militares chegaram ao local minutos depois e encontraram um revólver calibre 37 com Iago. Em áudio, o motorista contou que estava na companhia da mulher e da filha quando foi surpreendido pelo jovem.

"Quando cheguei à porta, ele atirou. Quando atirou em mim, meti bala nele também, que eu estava com a pistola na cinta. (...) Dei um tiro em cima do ombro (...). O cara já entrou em óbito. Estou no posto Luzas, esperando o advogado para ir para a 16ª (Delegacia de Polícia)", disse o condutor.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros ao jovem, que foi encaminhado ao Hospital Regional de Planaltina (HRPl), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A vítima do assalto está cadastrada com registro de CAC (colecionador, atirador ou caçador), e a arma estava regularizada, segundo a Polícia Militar. Ele se apresentou espontaneamente à 16ª DP (Planaltina) e foi liberado após prestar depoimento.