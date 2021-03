Adesão de aposentados ao combate à pandemia é satisfatória para o GDF

JC José Carlos Vieira SS Samara Schwingel

Convocação foi medida tomada para ajudar no fluxo dos hospitais lotados - (crédito: Breno Esaki/SES-DF)

Mais de uma semana depois da convocação de servidores aposentados para auxiliarem no atendimento de pacientes com covid-19, o governo do Distrito Federal considera satisfatória a adesão de enfermeiros e técnicos. Segundo fontes do GDF ouvidas pelo Correio, o governo está satisfeito com o resultado.

Apesar do período de inscrições ter terminado em 28 de março, ainda não há um balanço de quantos profissionais teriam se inscrito. O resultado preliminar deve ser divulgado em 2 de abril, por meio do site da Secretaria de Saúde. No total, são 250 vagas, sendo 30 para clínicos gerais; 20 para nefrologistas; 20 para intensivistas; 30 para fisioterapeutas; 50 para enfermeiros e 100 para técnicos em enfermagem, além do cadastros reserva.

Insumos

Apesar do baixo estoque de alguns insumos utilizados no tratamento para covid-19 na rede pública, o governo local garante que nada está em falta. "Não estão faltando insumos; pode estar com estoque baixo de uma marca, mas tem outra que substitui", garantem interlocutores do GDF.