AB Adriana Bernardes Samara Schwingel

(crédito: Kamil Krzaczynski/AFP)

Idosos com 66 anos começam a ser imunizados neste sábado (3/4) no Distrito Federal. Integrantes do Comitê de Operacionalização da Vacinação no DF estão reunidos no início da tarde desta quinta-feira (1/4) para definir as estratégias de imunização para este grupo e também para avaliar se será possível incluir os integrantes das forças de segurança.

O Correio apurou que, das 116 mil doses prometidas pelo Ministério da Saúde, apenas 1.111 unidades serão destinadas aos idosos com 66 anos. E outras 2. 237, são para atender servidores da segurança pública.

No caso dos idosos com 66 anos, não será preciso fazer o agendamento da imunização. Até o fim do dia, o Comitê da Vacinação vai divulgar os pontos de drive-thru que esse público deverá publicar. As regras para a vacinação dos militares também serão definidas na tarde de hoje.

Segundo balanço da Secretaria de Saúde, mais de 300 mil pessoas receberam primeira dose da vacina no DF, ou seja, 13% da população a partir dos 18 anos receberam uma das duas doses. Somente na quarta-feira (31/3), 77 mil brasilienses receberam o reforço.

Recorde de mortes

Ao longo desta semana, o DF tem batido recordes de mortes registradas em 24h e, também assiste ao crescimento da média móvel de óbitos, uma equação que compara os dados atuais com os de 7 dias anteriores. Este indicador, assim como a taxa de transmissão do vírus, que atualmente está em 0,93, são essenciais para se avaliar o quão grave está a pandemia.