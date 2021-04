Posto de vacinação no Parque da Cidade conclui vacinação antes das 17h

PM Pedro Marra

(crédito: Pedro Marra/CB/D.A Press)

O fim da vacinação para idosos de 66 anos no posto de vacinação por drive-thru, no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, terminou antes do horário limite de 17h, neste sábado (3/4). Às 16h55, os últimos oito carros que aguardavam uma dose da vacina foram atendidos.

O Correio foi conferir como foi o fim da vacinação no local, com poucos veículos na fila perto do fim do tempo permitido pela Secretaria de Saúde (SES-DF). Após encerrarem o trabalho cedo, os voluntários do espaço celebraram o trabalho realizado, sem automóveis na fila de espera.

O último a ser vacinado foi o voluntário Gustavo Luã Farias Oliveira, 21 anos, estudante de medicina. Ele conta que recebeu a primeira dose do imunizante com muita orgulho por estar exposto durante o atendimento aos pacientes.

"A gente está respeitando bastante o isolamento, até por ser da área da saúde. Chegou a minha hora de vacinar enquanto voluntário. Tenho respeitado as medidas de segurança não indo em festas para não causar aglomeração. Acho que é o correto a ser feito neste momento", afirma Gustavo.

A interna de enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) Alana Richard, 25, trabalhou pela segunda vez no posto de vacinação. A primeira foi no sábado passado, quando ela presenciou uma fila mais congestionada no fim do atendimento.

"Poder participar disso, mesmo não sendo fornada ainda, é uma oportunidade incrível. É muito gratificante, apesar de ser muito cansativo. Querendo ou não, tem muita gente sofrendo e morrendo da doença", comenta.

Ela recorda um momento em que uma idosa ficou nervosa com a demora para receber a primeira dose, e ela teve de explicar a organização da fila. "Uma uma senhora gritou comigo, e eu expliquei que não é só eu (de voluntária). Fizemos o melhor que a gente pôde hoje. E usar os internos é uma boa oportunidade tanto para os pacientes tanto como para a nossa experiência", acrescenta.

Domingo

Além de estender a imunização, que antes ia até as 15h, a Secretaria de Saúde do DF anunciou que, neste domingo (4/4), o atendimento será exclusivo para agendados de segunda dose (D2).