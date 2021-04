No Lago Norte, vacinação de idosos com 66 anos é demorada

TB Taís Braga AM Ana Maria da Silva LP Larissa Passos

(crédito: Minervino Júnior)

No Lago Norte, a vacinação de idosos com 66 anos é no drive-thru do Iguatemi. A fila de veículos começa no posto de vacinação e segue até a QI 5 por volta das 13h. A manhã começou agitada mas, segundo motoristas que aguardam no local, algumas pessoas desistiram e a fila encurtou. Os motoristas mantêm-se na faixa de acostamento e reclamam da demora. Para atender a demanda, a Secretaria de Saúde ampliou o horário de atendimento para até às 17h.

Algumas pessoas aguardam há mais de cinco horas na fila. É o caso do aposentado Salomão Lourenço de Souza, 66 anos, morador da Asa Norte. “Eu cheguei 6h40 da manhã. Creio que o nível de quantidade de carros está fluindo até dentro da normalidade”, diz. A expectativa para receber a primeira dose da vacina é alta. “É um presente de Deus, tendo em vista que eu já passei por uma situação de covid-19, eu, minha esposa e filha. Eu peguei em dezembro de 2020, senti calafrios, aquela sensação de gripe, aquela coisa toda”, explica.

Salomão conta que quando soube da vacina, foi uma alegria total. “Todo mundo tem que se prontificar para tomar a vacina, porque essa é uma saída que nós temos para se imunizar”, afirma. Com a vacina, o aposentado planeja “se livrar do vírus”. “Eu sei que tem a segunda dose, mas é uma expectativa maior de vida pra nós, para poder abraçar os netos e se aproximar da família”, ressalta.



No começo da manhã, a fila de carros alcançou a QI 7, do Lago Norte. Para manter a organização, a Polícia Militar do DF (PMDF) faz monitoramento do local. De acordo com a Secretaria de Saúde, a superintendente da Região Leste, Raquel Bevilaqua enviou equipes mais cedo para realizarem a triagem e preenchimento de fichas antes das vacinas chegarem, com o intuito de dar mais celeridade para a vacinação.

Além do público que aguarda para receber a primeira dose da vacina, algumas pessoas foram até o local tentar fazer um extra. Foi o caso do chaveiro Felipe Gomes, 30 anos, que saiu para trabalhar hoje cedo, e decidiu vender água mineral na fila da vacinação. Chegou por volta das 9h30 no local. Duas horas depois, conseguiu vender 15 garrafinhas ao custo de R$3.

Apesar da redução da fila, devido à desistência, o atendimento não é rápido, segundo Felipe. “As pessoas estão bastante incomodadas com a demora”, disse. Na família de Gomes, apenas a mãe, de 75 anos, foi vacinada. A campanha ocorre em outros dois postos de vacinação: o Estacionamento 13, do parque da Cidade, e na Unieuro, em Águas Claras.