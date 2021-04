Covid-19: Domingo com aplicação de 2ª dose de vacina tem baixa adesão

CB Correio Braziliense

(crédito: Larissa Passos)

A vacinação contra a covid-19, no Parque da Cidade, ficou disponível aos público até às 15h deste domingo de Páscoa (4/4). O atendimento no drive-thru começou às 9h, com baixa demanda de brasilienses, segundo o Departamento de Trânsito (Detran) era de até 20 carros na fila. No entanto, por volta das 10h, a equipe do Correio contou 40 veículos e tempo de espera de até 20 minutos.

Hoje, a campanha de imunização do novo coronavírus foi exclusiva para aplicação da segunda dose em idosos e profissionais da saúde. No sábado (3/4), a Secretaria de Saúde do DF imunizou 3,6 mil pessoas com 66 anos, que ocasionaram a formação de filas nos drive-thrus de até 500 a 700 carros.

A partir desta segunda-feira (5/4), o governo do DF iniciará a vacinação dos profissionais da segurança pública. Inicialmente, a vacina dos servidores da área estava prevista para começar neste sábado, mas acabou sendo adiada pela pasta.