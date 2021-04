Covid-19: 350 policiais civis do DF serão vacinados entre 5 e 6 de abril

DD Darcianne Diogo

(crédito: Arquivo)

A primeira fase de imunização contra a covid-19 no Distrito Federal contemplará, nesse momento, 350 policiais civis, que atuam na linha de frente e estão expostos diariamente à contaminação. A vacinação dos profissionais das forças de segurança começa nesta segunda-feira (5/4) e vai até terça-feira (6/4).

Cada corporação ficou responsável por definir a lista de prioridades de quem receberá o imunizante. Seguindo a nota técnica 297/21 do Ministério da Saúde (MS), que leva em consideração a lotação e função exercida pelo servidor e a idade, a Polícia Civil do DF (PCDF) estabeleceu os critérios de vacinação.

Os 350 policiais civis que serão vacinados são servidores da ativa, que estão atuando diretamente nas ações sanitárias de combate à pandemia, previamente escalados pelo Departamento de Polícia Circunscricional (DPC), bem como os policiais lotados de forma não eventual nos plantões das delegacias e das unidades das Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA’s 1 e 2), da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam’s 1 e 2) e do Departamento de Polícia Especializada.

Em nota oficial, a PCDF informou que a vacinação dos servidores das carreiras da corporação será de acordo com a lista expedida pelo Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), em que constam os nomes dos servidores contemplados (por ordem decrescente de idade), o quantitativo de doses disponibilizadas com acréscimo de 5% (cinco por cento) em caso de eventuais ausências.

Como vai ocorrer?

A vacinação aos policiais civis nesta 1ª fase ocorrerá, por definição da Secretaria de Saúde do DF, na UBS 1 Guará 1, na QE 06, Área Especial, entre segunda-feira e terça-feira. Na manhã de segunda-feira, a imunização começará pelos servidores da lista do nº 1 ao nº 93, e no período da tarde do nº 94 ao nº 186. Na terça-feira, pela manhã, será a vez dos policiais da lista do nº 187 ao 282 e, à tarde, do nº 283 ao nº 370, sendo que os 5% acrescido ao total de doses destinadas à PCDF (351 a 370) poderão depender da existência de doses remanescentes. “A Policlínica da PCDF acompanhará todas as fases de imunização da PCDF realizando atualização diária na lista de imunização.”, garantiu a corporação.