DF aplica 3,6 mil doses da vacina em idosos de 66 anos neste sábado

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Junior/CB D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) aplicou 3,6 mil doses da vacina contra a covid-19, neste sábado (3/4), nos três drive-thrus disponíveis para atendimento ao público-alvo desta etapa: Estacionamento 13 do Parque da Cidade, estacionamento do shopping Iguatemi, no Lago Norte, e na faculdade Unieuro, em Águas Claras.

A pasta informa, ainda, que aguarda a disponibilização de mais doses pelo Ministério da Saúde para dar continuidade a imunização do grupo. “Cabe ressaltar que as últimas três remessas foram utilizadas em sua totalidade para D1 (primeira dose). Sendo assim, o quantitativo de D2 (segunda dose) deve ser mantido para assegurar a imunização daqueles já contemplados com a D1. Não há risco de perda”, assegura a SES-DF.

O horário de vacinação para idosos de 66 anos de idade foi ampliado para as 17h. Além de estender a imunização, que antes ia até as 15h, a Secretaria de Saúde anunciou que, neste domingo (4/4), o atendimento será exclusivo para agendados de segunda dose (D2).

Para atender os agendados, a Secretaria de Saúde destaca que somente o posto drive-thru do Parque da Cidade, no Estacionamento 13, estará em funcionamento, das 9h às 17h, para aplicação somente da segunda dose àqueles que estejam com esta aplicação marcada, sejam idosos ou profissionais de saúde.

Aumento de doses



A Secretaria de Saúde conseguiu 2,4 mil doses extras de vacina para imunizar os idosos com 66 anos neste sábado (3/4). O aumento foi possível devido ao remanejamento de vacinas que estavam em hospitais e que ainda não tinham sido aplicadas nos profissionais de saúde.