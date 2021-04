CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Junior/CB D.A Press)

De acordo com o boletim sobre a vacinação no Distrito Federal divulgado nesta segunda-feira (5/4) pela Secretaria de Saúde, 33.671 pessoas residentes em outras unidades da Federação foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra a covid-19 na capital federal. O balanço também aponta que 11.884 pessoas receberam o reforço do imunizante.

A maioria dessas pessoas veio do estado de Goiás: 16.441. De Minas Gerais, 4.067 pessoas vieram ao DF para serem vacinadas. Em terceiro lugar, está o Rio de Janeiro: 1.851 pessoas residentes no estado foram imunizadas no DF. Outras 1.823 residem no estado de São Paulo.

O balanço do informativo semanal contempla os dados inseridos na plataforma Novo SI-PNI do Ministério da Saúde. De acordo com o sistema de informações, 281.650 doses de vacina foram administradas no DF, sendo 220.046 como primeira dose e 61.604 como segunda. Ainda há informações sobre doses administradas sendo inseridas no SI-PNI, o que explica a diferença dessa informação, com a atualização diária do Vacinômetro, que aponta 306.479 doses aplicadas até o último domingo (4/4).

Do total de doses administradas, 221.314 são da vacina CoronaVac e 60.336 da vacina de Oxford. As informações sobre a residência da população são obtidas por meio do Cadastro Nacional de Saúde.

Perfil dos vacinados

De acordo com os dados do boletim, as mulheres representam a maioria dos vacinados, sendo 62,4% com a primeira dose e 64,7% com o reforço. Considerando o público-alvo, 141.466 idosos com 66 anos ou mais já foram vacinados com a primeira dose. Desses, 21.149 receberam o reforço. Os trabalhadores da Saúde vêm em seguida com 75.518 vacinados com a primeira dose e 39.120 com a segunda.

Quanto às perdas físicas e por problemas técnicos com o produto, até o dia 4 de abril foram informadas à Secretaria de Saúde 130 ocorrências à Rede de Frio, em que 1.734 doses foram perdidas, sendo 61 por quebra de frasco, dois por falta de pressão no frasco, um por mudança de cor, três por extravasamento na seringa e 1.667 por volume insuficiente.

Há, ainda, 385 doses que ficaram fora da temperatura recomendada em bula e estão em análise pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) para avaliação quanto à perda ou não da eficácia.

*Com informações da Secretaria de Saúde