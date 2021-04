Covid-19: DF está na 11ª posição no ranking nacional de vacinação

AI Ana Isabel Mansur

Nesta quinta-feira (8/4), com mais 233 vacinados com a primeira dose, o total de primeiras aplicações foi a 318.010 no Distrito Federal - (crédito: Minervino Junior/CB D.A Press)

Nesta quinta-feira (8/4), com 10,41% da população vacinada com a primeira dose do imunizante contra a covid-19, o Distrito Federal ocupa o 11º lugar no ranking nacional de entes federativos com maior taxa proporcional da população imunizada. O levantamento é do portal Coronavírus Brasil. No início de fevereiro, o DF liderava a lista e, em meados de março, estava na terceira posição.

Quando considerada a porcentagem populacional vacinada com as duas doses, a capital federal sobe para a 5ª colocação, com 3,414% dos moradores imunizados com as duas aplicações.

Nesta quinta-feira, com mais 233 vacinados com a primeira dose, o total de pessoas que receberam a dose inicial é de 318.010 no Distrito Federal. Desses, 95.809 (30%) receberam a segunda dose da vacina, sendo que 5.420 das aplicações foram realizadas nesta quinta (8/4).

Com mais 64 mil doses recebidas nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde entregou, ao todo, 632.340 unidades de imunizantes à capital federal. Entre as vacinas, 501.590 (79,3%) são CoronaVac e 130.750 (20,7%), Covishield.

A vacinação para idosos com 66 anos será retomada nesta sexta-feira (9/4) e funcionará nos postos drive-thru durante o fim de semana.

Liderança

Nesta quinta-feira, o Rio Grande do Sul encabeça a lista nacional de vacinação, com 13,85% da população imunizada com a primeira dose. Em seguida, estão Mato Grosso do Sul (13,85%) e Bahia (12,54%).

O ranking da vacinação com as duas doses dos imunizantes é liderado por São Paulo (4,26%), seguido por Mato Grosso do Sul (4,13%) e Amazonas (3,43%).