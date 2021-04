DF terá domingo com poucas nuvens e máxima de 30ºC

PM Pedro Marra

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Para os praticantes de atividade física e pessoas que precisam sair de casa, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que, este domingo (11/4), será ensolarado com poucas nuvens na maior parte do dia. Com máxima de até de 30ºC, Brasília registrou, às 6h, uma mínima de 13,7ºC. A umidade relativa do ar deve ficar entre 95% e 40%.

“Ficam aquelas recomendações básicas para as pessoas que estão caminhando ao ar livre ou precisam sair por algum motivo. Como a radiação ultravioleta é bem intensa, o correto é usar protetor solar e ingerir muito líquido. Se não tem esse filtro solar, que é a nuvem, há uma grande quantidade de radiação para a pele. Então, as pessoas que estão se exercitando precisam se cuidar para não ficarem tão expostas”, orienta o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia.

Segundo o especialista, o vento deve ficar de fraco a moderado no DF, e a temperatura deve subir um pouco mais neste domingo em relação à sábado, em função da falta de nebulosidade. “Com poucas nuvens no céu, a temperatura máxima deve ocorrer entre as 14h e às 15h, como normalmente acontece. De manhã, qualquer ventinho aumenta a sensação térmica. Mas a gente que fica em home office, por exemplo, com o ambiente mais frio, sai à tarde e sente que está muito quente”, explica.

Olívio adianta que a próxima semana deve ser de pouca chuva no Distrito Federal. “Os dias devem permanecer com tempo quente e seco. A chance de chuva é pequena para o DF. Por isso, outra recomendação é evitar limpar terrenos com fogo, porque o tempo começa a ficar seco e com pouca chuva, o que pode provocar incêndios. Não está tão seco agora, mas sem chuva, a fumaça pode dispersar mais rápido”, alerta.