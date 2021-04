Covid-19: mais de 100 mil brasilienses estão completamente imunizados

AI Ana Isabel Mansur

A capital federal tem 326.408 pessoas vacinadas com a primeira dose - (crédito: Pedro Marra/CB/D.A Press)

Desde que retomou a vacinação de idosos de 66 anos, na sexta-feira (9/4), o Distrito Federal aplicou a primeira dose (D1) em 8.398 pessoas. Somente neste domingo (11/4), mais 166 brasilienses receberam a D1 do imunizante contra a covid-19.

No total, a capital federal tem 326.408 pessoas vacinadas com a D1, das quais 100.248 (30,7%) receberam também a segunda aplicação do imunizante. Neste domingo (11/4), foram mais 287 D2 aplicadas.

A vacinação deste domingo (11/4) era, preferencialmente, para aplicação da D2 em quem estava com a marcação da aplicação para o dia. Os idosos de 66 anos ou mais, contudo, também puderam procurar os pontos de drive-thru para a primeira dose.

O ministério da Saúde repassou ao DF 632.340 unidades de vacinas — das quais 501.590 (79,3%) são CoronaVac e 130.750 (20,7%), Covishield, imunizante feito pela Universidade de Oxford em parceria com a empresa sueca AstraZeneca. A farmacêutica chinesa SinoVac e o Instituto Butantan são responsáveis pela produção da CoronaVac.

Ranking nacional

Levantamento feito pelo portal Coronavírus Brasil mostra que o Distrito Federal, com 10,7% da população imunizada com a primeira dose contra a covid-19, ocupa a 13ª posição entre as unidades federativas que mais vacinaram, de acordo com a população de cada uma.

Em relação à porcentagem de brasilienses que receberam também o reforço do imunizante com a D2, o DF está em 8º lugar, com 3,28%.

A lista dos que mais aplicaram a D1 é liderada pelo Rio Grande do Sul (15,03%), seguido do Mato Grosso do Sul (14,08%) e da Bahia (12,97%).

Quem encabeça o ranking de mais aplicações das duas doses é o Mato Grosso do Sul (5,05%). Em seguida, estão o estado de São Paulo (4,77%) e o Amazonas (3,69%).

Com apenas 6,65% de cidadãos vacinados, o Amapá está em último entre os que mais vacinaram com a D1. Em relação à aplicação da D2, com 1,85%, está o Acre.