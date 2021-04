Mulher salta de carro em movimento e é atingida por tiro em Samambaia

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Uma mulher de 36 anos saltou de um carro em movimento para tentar fugir de uma possível agressão por parte do companheiro. Ela estava no carro com ele, na QR 602 de Samambaia Norte, quando, segundo informações preliminares, percebeu que seria agredida e saltou do veículo.

Mesmo fora do carro, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na parte posterior da cabeça. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal levou a mulher, estável e consciente, para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Por volta das 15h, a Polícia Militar prendeu o autor dos disparos.

Prisão

Os policiais foram acionados pelo Centro de Operação da Polícia Militar (190) para atender a tentativa de feminicídio na quadra 602, de Samambaia Norte, próximo a uma parada de ônibus. Segundo relato de testemunhas, o homem atirou contra a mulher no momento que ela desceu do veículo. Ele também efetuou disparos na direção de pessoas que estavam no ponto de ônibus.

Chegando ao local, a equipe encontrou uma mulher caída no chão com sangramento no pescoço, de imediato acionaram o Corpo de Bombeiros Militar. A Polícia Militar for informada da placa do veículo em que o autor do disparo havia fugido. Policiais do Grupo Tático Operacional (Gtop 31) localizaram o homem na entrequadra da 307/507, de Samambaia Sul. O detido foi conduzido à 26ª Delegacia para registro da ocorrência. A arma de fogo não foi localizada.