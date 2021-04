CB Correio Braziliense

Câmeras de segurança flagram dupla de mulheres que aplicavam boa noite Cinderela em vítimas - (crédito: Divulgação/PCDF)

Policiais civis da Seção de Investigação Geral (SIG), da 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), deflagraram a Operação Princesa Aurora, nesta quinta-feira (15/4). Duas mulheres foram presas por aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela em residências. Neste tipo de crime, a vítima é dopada sem perceber e tem pertences roubados, após desmaiar.

De acordo com o delegado da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), Josué Pinheiro, as mulheres agiam em Taguatinga, Ceilândia e Águas Claras. A dupla frequentava bares das regiões e captavam possíveis vítimas. “Demonstrando um certo interesse sexual com essas pessoas e, posteriormente, ministravam medicamentos ainda no bar ou até mesmo na casa dessas vítimas, fazendo as dormirem, subtraindo vários objetos da residência”, explica o delegado Josué Pinheiro.

Veja vídeo abaixo:

A ação contou com o auxílio de policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte). As investigações prosseguem para identificar os demais integrantes do grupo, que foi responsável por, ao menos, seis ocorrências nos últimos meses. “A gente percebeu a atuação de outras pessoas e a gente vai continuar as investigações para chegar em outros participantes e, até mesmo, descobrir como esse medicamento era adquirido para configurar toda a rede criminosa”, afirma o delegado da 12ªDP.