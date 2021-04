Covid-19: Idosos aguardam cerca de duas horas em fila no Parque da Cidade

CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Maria da Silva/CB/DA Press)

Durante a manhã deste sábado (17/4), o Correio esteve no estacionamento 13 do Parque da Cidade, uma das unidades drive-thru de vacinação contra a covid-19. Às 11h, cerca de 200 carros aguardavam na fila, que chega na altura do reservatório da Caesb, e 150 já haviam sido atendidos, segundo levantamento de funcionários do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). .

De acordo com os profissionais de saúde, além dos idosos de 64 e 65 anos, que recebem a primeira dose do imunizante, o público previsto para receber a segunda aplicação também está sendo atendido. Para isso, agentes do Detran-DF organizaram três filas, sendo duas para primeira dose e uma pra segunda. Quem chega no local é orientado para qual delas entrar.

O aposentado Gilmar de Almeida Campos, 64 anos, chegou no local um pouco antes de 9h. Apesar da espera de mais de duas horas, ele elogia a organização. “Tudo está bem organizado, não tenho do que reclamar”, garante.

Morador do Cruzeiro, ele explica que escolheu o Parque da Cidade por ser o local mais próximo de sua casa. Acompanhado da filha, o aposentado aguarda para ser, finalmente, vacinado. “Assim que conseguir ser imunizado, é pé na estrada. Gosto de viajar aqui pelas redondezas de Brasília”, pontua.

Gilmar conta ainda, que alguns parentes foram contaminados pelo vírus, e precisou se cuidar. “Como sou cego, já não saia de casa. Agora, com a pandemia, isso não mudou. Continuei na minha residência”, explica.

A nova fase da vacinação contra a covid-19 para idosos de 64 e 65 anos seguirá até as 17h, nos 15 postos, que incluem drive thru e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Veja a lista dos pontos de vacinação:

Sábado

Sobradinho 1 - UBS 1 (presencial e drive-thru)

Planaltina (Arapoanga) - UBS 5 (presencial e drive-thru)

Sesi Gama (presencial e drive-thru)

Shopping Iguatemi (drive-thru)

Jardim Botânico - CPS (drive-thru)

Ceilândia - UBS 5 (drive-thru)

Ceilândia - UBS 3 (presencial)

Guará 1 - UBS 1 (presencial e drive-thru)

Parque da Cidade (drive-thru)

Mané Garrincha (drive-thru)

Samambaia - UBS 2 (presencial)

Águas Claras - Unieuro (drive-thru)

Águas Claras - Uniplan (drive-thru)

Recanto das Emas - UBS 3 (presencial)

Taguaparque (drive-thru)

Domingo

Planaltina (Arapoanga) - UBS 5 (presencial e drive-thru)

Shopping Iguatemi (drive-thru)

Jardim Botânico - CPS (drive-thru)

Ceilândia - UBS 5 (drive-thru)

Parque da Cidade (drive-thru)

Mané Garrincha (drive-thru)

Águas Claras - Uniplan (drive-thru)

Taguaparque (drive-thru)