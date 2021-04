Secretaria aprova rota turístico-cultural da Vila Planalto

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Antonio Cunha/CB/D.A Press)

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) aprovou, nesta segunda-feira (19/4), o Projeto do Percurso Turístico-Cultural da Vila Planalto. A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O próximo passo é a licitação que será realizada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). A primeira fase do projeto contempla 1,24 quilômetros de trajeto: começa na antiga via L4, do balão da entrada da Vila Planalto, percorre a parte interna, pela Rua 1, Rua DFL, Rua Emulprees, Rua Israel Pinheiro até o início da Praça Nelson Corso.

A rota cultural e turística, ao todo, soma 2,69 quilômetros. O início e fim será nos arredores da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, um marco cultural e arquitetônico fundado em 2 de abril de 1959.

Segundo o diretor de Parques e Espaços Livres, Clécio Rezende, o governo definiu a rota cultural como prioritária. “O projeto começou ainda 2012, de uma demanda da própria população. O propósito é resgatar a memória da vila e trazer os elementos para a formação de Brasília. No trajeto, haverá as informações mais relevantes dos elementos históricos da região”.

Importância da rota cultural

O projeto pretende trazer o conceito de rua compartilhada, em que o espaço urbano é prioritário para pedestres e ciclistas, mas onde veículos motorizados também serão permitidos. As ruas serão de sentido único, com sinalização de trânsito mostrando a redução do limite de velocidade.

Para a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro, a Vila Planalto é uma região simbólica da capital do país. “Ela surgiu como uma vila para os operários que ocuparam o território durante a construção da cidade. A Vila antecede o período de inauguração de Brasília. E melhorar esse espaço, com um turismo respeitoso e visando a preservação, é essencial”, afirma.

Ilka ressalta que o projeto buscou atender diversos contextos. “Como mobilidade, preservação cultural e manutenção da cidade. O circuito vai narrar um pouco da história de Brasília, pois passa por marcos da Vila. E os moradores da região sempre foram muito preocupados com a preservação e cobram há muito tempo iniciativas como essas. Nesse momento, o projeto atende às demandas da própria comunidade”.

A secretária executiva da Seduh, Giselle Moll, ressalta que a Vila Planalto é um marco inicial da construção de Brasília e é um exemplo de resgate histórico que deve ser preservado. “Apesar dos problemas na conservação das edificações originais, tem uma ambiência de cidade do interior”, destaca.

Outras frentes do projeto

O projeto também contempla o nivelamento de calçadas e faixas de rolamento; arborização ao longo do percurso, pisos táteis para melhorar a acessibilidade, mobiliários como bancos, lixeiras; e totens com sinalização turístico cultural, seguindo os modelos do Plano Diretor de Sinalização do DF. Também serão implantadas redes de drenagens para reduzir problemas de alagamentos.