Resumo do Dia: Veja quais foram as notícias sobre a pandemia no DF

A vacinação de pessoas com 62 anos ou mais prossegue nos postos da cidade - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Variante - A variante de Manaus da covid-19 levou mais jovens serem intubados no DF. Segundo profissionais da linha de frente ouvidos pelo Correio, o cenário da pandemia mudou depois que a cepa manauara passou a ser predominante no DF. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, a internação de público jovem subiu em 30 dias. Ele apresentou dados referentes às internações durante uma coletiva.

Hospitais - A ocupação de leitos de UTI no DF chegou a 97,05% nesta segunda-feira (26/4). Segundo a Secretaria de Saúde, havia 77 pessoas na fila de espera com suspeita ou confirmação da covid-19 e, ao todo, 155 pacientes aguardavam a liberação de um leito de UTI na rede pública.



Vacinação - O movimento foi tranquilo na vacinação de idosos no Parque da Cidade netsa segunda. O grupo prioritário da campanha de imunização contra a covid-19 é de pessoas com 62 e 63 anos. O DF possui seis ultracongeladores para armazenar as vacinas da Pfizer: apenas as capitais com esse tipo de equipamento vão receber a primeira remessa desses imunizantes.