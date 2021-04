Vídeo: homem samba para as câmeras antes de roubar loja na Asa Sul

LP Luana Patriolino

O homem entrou em várias lojas e roubou equipamentos do comércio na 506 Sul - (crédito: Reprodução/Redes sociais Infinu)

Provocação ou satisfação? Ainda não se sabe. Mas o vídeo que mostra um assaltante sambando em frente às câmeras antes de furtar pertences de um complexo de lojas, na 506 Sul, virou alvo de investigação da polícia do Distrito Federal. Imagens do circuito de segurança da comunidade criativa Infinu flagraram o momento em que o homem entrou no local e roubou os pertences do espaço.

Em uma publicação em uma rede social, a empresa expôs as gravações nessa segunda-feira (26/4), e mostrou que o criminoso furtou vários eletrônicos, além de dar prejuízos a uma hamburgueria e uma floricultura da região.

No vídeo, é possível observar que ele percebe estar sendo filmado, começa a dançar e, depois, sobe para roubar o local. O crime ocorreu no dia 15 de abril, por volta das 3h30. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Segundo o delegado adjunto da DP, Maurício Iacozzilli, a polícia trabalha para identificar o suspeito. Até o momento, ninguém foi preso.

Veja o vídeo: