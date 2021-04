Projeto Territórios Culturais oferece vagas para professores

CB Correio Braziliense

O resultado final do processo será divulgado em junho - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Nesta terça-feira (27/4), saiu o edital do Projeto Territórios Culturais, que dá oportunidade para professores da Educação Básica da rede pública do DF exercerem atividades pedagógicas nos espaços culturais selecionados. São ofertadas seis vagas, sendo uma destinada a candidatos com deficiência, além de 30 para cadastro reserva.

O projeto é uma parceria entre as secretarias de Educação e de Cultura e Economia Criativa. O objetivo é ampliar as possibilidades de ensino, especialmente aquelas voltadas aos saberes relativos ao patrimônio cultural. A iniciativa desenvolve com os estudantes as noções de pertencimento, identidade e memória.

Em função do isolamento social para enfrentamento da pandemia, as atividades estão sendo realizadas em plataformas virtuais disponibilizadas pela Secretaria de Educação. As inscrições vão de 28 de abril a 12 de maio, por meio de um processo individual, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Os selecionados vão atuar nos seguintes territórios culturais: Museu Nacional da República, Cine Brasília, Centro Cultural Três Poderes, Memorial dos Povos Indígenas, Museu do Catetinho e Museu Vivo da Memória Candanga. A carga horária é de 40 horas semanais, no regime de 20 horas mais 20 horas, conforme Plano de Trabalho da parceria nos espaços culturais do projeto.

Os inscritos serão submetidos a duas etapas de avaliação: a inscrição, com entrega dos documentos comprobatórios de experiência e titulação e entrega do Plano de Trabalho Semestral; entrevista e apresentação do Plano de Trabalho Semestral. O resultado final do processo seletivo será divulgado no site da SEEDF, no dia 30 de junho. O edital pode ser acessado no Diário Oficial do DF (DODF).

Mais informações: geapla.deint@edu.se.df.gov.br