População vacinada com 1ª dose contra a covid-19 no DF passa de 423 mil

AI Ana Isabel Mansur

Fila de vacinação contra a covid-19 no Parque da Cidade - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Às vésperas de começar a vacinar idosos com 60 anos contra a covid-19, o Distrito Federal soma 423.457 pessoas imunizadas com a primeira dose (D1), das quais 242.228 (57,2%) também tomaram o reforço dos imunizantes (D2). Os dados são da Secretaria de Saúde (SES-DF), divulgados nesta quarta-feira (28/4).

Os vacinados nessa data com a D1 totalizam 2.225 pessoas, enquanto 6.398 vacinados receberam a D2. A porcentagem da população total do Distrito Federal que recebeu ao menos uma aplicação é de 13,87%. Já os imunizados com as duas correspondem a 7,94% dos brasilienses.

Desde o início da campanha de vacinação no DF, em 19 de janeiro, o Ministério da Saúde repassou à capital federal 758.860 doses — das quais 548.360 (72,26%) são da CoronaVac e 210,5 mil (27,74%) da Covishield (Oxford/AstraZeneca).

Ranking

Os dados do atendimento colocam o Distrito Federal em 13º lugar no ranking nacional das unidades federativas que mais aplicaram a D1. Quando considerada a parcela da população que recebeu as duas, o DF sobe para a terceira posição, segundo números do portal Coronavírus Brasil.

Com 19,4% da população vacinada com a primeira dose, o Rio Grande do Sul encabeça a lista, seguido de Mato Grosso do Sul (17,11%) e do Espírito Santo (16,5%). O ranking que contabiliza o total de habitantes que tomaram o reforço é liderado por São Paulo (8,95%); em segundo lugar aparece o Paraná (8,16%).