Vacina: Saúde limita pontos de vacinação da segunda dose

CB Correio Braziliense

Os pontos foram reduzidos para otimizar o fluxo de vacinação e evitar perda de doses - (crédito: LUIS TAJES )

Devido à disponibilidade limitada de doses da vacina CoronaVac repassadas pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde decidiu que a aplicação da segunda dose do imunizante, a partir desta sexta-feira (30/4), será realizada em 16 locais de vacinação. A medida, segundo a pasta, é necessária para otimizar as doses e organizar o serviço para garantir a aplicação das duas etapas com o intervalo preconizado.

A mudança é temporária e válida até que novas remessas do imunizante, desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzido no Brasil pelo Instituto Butantan, cheguem à capital federal. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a aplicação em menos locais otimiza o fluxo e evita possíveis perdas com a abertura de frascos no caso de não haver público suficiente no final do dia para aplicação das doses.

Por fim, a pasta informa que a aplicação da segunda dose da CoronaVac deve ocorrer até às 15h nos pontos de vacinação definidos.

Veja onde se vacinar:

Pedestres

UBS 2 da Asa Norte - EQN 114/115, Área Especial

UBS 1 do Guará - QE 6, lote C, Área Especial - Guará I

UBS 1 do Riacho Fundo II - QC 6, conjunto 16, Área Especial, lote 1

UBS 1 de Brazlândia - EQ 6/8, lote 3, Setor Norte

UBS 3 de Ceilândia - QNM 15, Bloco C3

UBS 5 de Taguatinga - Setor D Sul, AE 23

UBS 2 de Samambaia - QS 611, AE 2

UBS 3 do Recanto das Emas - Qd 104/105, Área Especial

Quadra coberta ao lado da Administração Regional - Praça Central

Drive-Thru

Parque da Cidade - Estacionamento 13

Misto

Sesi Gama - Setor Central do Gama

UBS 5 de Planaltina - Qd 12 D, cj A, Área Especial, Arapoanga

UBS 1 de Sobradinho - Quadra 14, Área Especial 22/23