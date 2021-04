Veículo colide em árvore no Guará e deixa condutora em estado grave

CB Correio Braziliense

A condutora estava inconsciente e foi levada ao Hospital de Base - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na noite desta quinta-feira (29/4), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma colisão grave no Guará. Uma mulher perdeu o controle do veículo, bateu em uma árvore e foi ejetada do carro. O acidente ocorreu na QE 2, próximo ao Bloco A do Lúcio Costa, às 22h41.

O veículo envolvido foi um Chery Tiggor, de cor branca, que era conduzido por uma mulher identificada como Francisca, 56 anos. Após a colisão, ela foi ejetada do automóvel e atendida pelo CBMDF. De acordo com a corporação, Francisca apresentava múltiplas fraturas pelo corpo e estava inconsciente. Ela foi encaminhada ao Hospital de Base do DF (HBDF).

Durante o atendimento, o CBMDF empregou duas viatura e oito militares. O trânsito foi interditado durante o atendimento e permaneceu aos cuidados do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF). A corporação não soube informar a dinâmica do acidente.