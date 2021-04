Vacinas: Grávidas com e sem comorbidades precisam se cadastrar

SS Samara Schwingel

Grávidas com comorbidades devem começar a ser vacinadas em 4 de maio - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As mulheres grávidas com e sem comorbidades também precisam se cadastrar na Secretaria de Saúde do Distrito Federal para serem vacinadas contra a covid-19 futuramente. De acordo com a pasta, na primeira fase, prevista para 4 de maio, serão contempladas as grávidas com comorbidades.

Já as gestantes sem doenças crônicas serão contempladas na segunda fase da vacinação de pessoas com comorbidades. Porém, a pasta frisa que todas precisam cadastrar-se no site vacina.saude.df.gov.br.

Além disso, após o cadastro, quando chegar a fase de agendamento para estes grupos, todas as gestantes precisarão apresentar laudo médico validando a vacinação para garantir que a mulher não tenha nenhuma contraindicação para o recebimento das vacinas disponíveis no DF.