Covid-19: DF tem redução de -32% na média móvel de mortes

PM Pedro Marra

A taxa de transmissão no DF está em 0,85 - (crédito: Iges-DF/Davidyson Damasceno)

A média móvel de mortes do Distrito Federal ficou em 43,43 nesta sexta-feira (30/4), com queda de -32% em relação aos últimos 14 dias. A mesma taxa, para casos confirmados, encontra-se em 1009, com redução de -10,51 no mesmo período analisado.

Segundo a Secretaria de Saúde (SES), o DF registrou 37 mortes por covid-19, totalizando 7.798 vidas perdidas, sendo 561 de Goiás e 84 de outros estados. Dos novos óbitos, 35 eram de Brasília e dois de Goiás.

Quando se trata de mortes, Ceilândia, foco de concentração da covid-19 no DF, está com 1.245 óbitos. Em segundo, vem Taguatinga, com 776 óbitos. Samambaia está logo atrás: são 604 mortes confirmadas.

Segundo o Boletim Epidemiológico da SES, são 1.127 casos confirmados nas últimas 24 horas. No total, 378.783 pessoas se contaminaram nesta pandemia, e 362.144 estão recuperadas de complicações do novo coronavírus.

Neste quesito, Ceilândia segue em primeiro com 41.774 moradores infectados. Depois, vem o Plano Piloto, com 36.040 casos, seguido de Taguatinga, que possui 30.370 pessoas contaminadas pela Sars-Cov-2.

Taxas

A letalidade da covid-19 no Distrito Federal é de 2,1%, enquanto a taxa de mortalidade é de 234,3 por 100 mil habitantes. Já a taxa de transmissão está em 0,85, ou seja, cada 100 pessoas com o vírus podem infectar outras 85 que não tiveram a doença.